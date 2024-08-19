Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Sturz in den Tod

ATV 2Staffel 10Folge 109vom 19.08.2024
23 Min.Folge vom 19.08.2024Ab 12

Sturz in den Tod! Der 18-jährige Marco S. bricht in eine Wohnung ein und stürzt fünf Stockwerke tief vom Balkon. Alles spricht für einen Unfall, aber die Kommissare zweifeln. Sie finden heraus, dass der Besitzer der Wohnung eine Affäre mit der Freundin des Toten hat. Ist ein Streit der beiden Männer eskaliert?

