SAT.1Staffel 10Folge 113vom 20.08.2024
Folge 113: Mutprobe

23 Min.Folge vom 20.08.2024Ab 12

Adam S. bricht sich das Genick bei dem Versuch, einen Strommast hochzuklettern. Der Schüler wollte seine Freunde beeindrucken. Bei der Obduktion des Jungen wird eine Wunde gefunden, die nicht vom Sturz herrührt. Ist der Tod des 17-Jährigen doch mehr als nur ein unglücklicher Unfall?

