Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Eingelocht

SAT.1Staffel 10Folge 114
Eingelocht

EingelochtJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 114: Eingelocht

23 Min.Ab 12

Ein Golfclubbesitzer wird seit geraumer Zeit erpresst. Doch erst als ein Clubmitglied vergiftet wird, nimmt er die Drohungen ernst und bittet seinen alten Freund Kommissar Grass um Hilfe. Ins Visier gerät eine Gruppe Jugendlicher, die schon länger auf dem Golfgelände ihr Unwesen treibt.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen