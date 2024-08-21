K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 116: Liebe tut weh
23 Min.Folge vom 21.08.2024Ab 12
Ein junger Mann meldet seine Freundin als vermisst. Kurze Zeit später wird die junge Perserin im Wald erschlagen aufgefunden. Die erste heiße Spur der Kommissare vom K11: Dem Opfer wurden am Tag des Mordes 25.000 Euro überwiesen - ausgerechnet vom Vater ihres Freundes. Verbirgt sich ein dunkles Familiengeheimnis hinter dem Mord?
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1