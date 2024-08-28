Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Auf der Suche

SAT.1Staffel 10Folge 154vom 28.08.2024
Auf der Suche

Auf der SucheJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 154: Auf der Suche

23 Min.Folge vom 28.08.2024Ab 12

Bei der Leitstelle geht ein anonymer Anruf ein: "Stefanie von Rohrbach wurde ermordet!" Nur ein dummer Streich oder tödlicher Ernst? Die Kommissare können die junge Frau ausfindig machen, es geht ihr gut. Dass ihnen die "falsche" Stefanie vorgeführt wird, finden die Kommissare erst heraus, als es fast zu spät ist ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen