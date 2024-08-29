Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 10Folge 158vom 29.08.2024
23 Min.Folge vom 29.08.2024Ab 12

Im Waschkeller eines Mietshauses wird eine halbnackte Frau gefunden, die mit einem BH erwürgt wurde. Schnell gerät ein kürzlich eingezogener Hausbewohner ins Visier der Kommissare vom K11. Der 43-Jährige ist ein vorbestrafter Sexualstraftäter. Die Nachbarn gehen auf die Barrikaden und nehmen das Gesetz selbst in die Hand ...

