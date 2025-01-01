K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 161: Heiße Fracht
23 Min.Ab 12
Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle kommen die Kommissare vom K 11 einem Drogenschmugglerring auf die Schliche. Versteckt in Barbecue-Soße finden sie kleine Päckchen Heroin. Beim näheren Durchsuchen der Ladefläche dann der Schock: Der Transporter hatte nicht nur drei Kilo Heroin, sondern auch ein zehnjähriges Mädchen geladen ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1