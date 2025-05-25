K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 24: Nackte Tatsachen
23 Min.Folge vom 25.05.2025Ab 12
Mord in der Kunstszene: Aktmodell Vera wird nach einem Zeichenkurs brutal niedergeschlagen. Kurz vor ihrem grausamen Tod hatte die junge Frau Sex mit einem Unbekannten. Einer der letzten Kursteilnehmer gerät unter Tatverdacht. Seine Zeichnungen von der Toten zeigen seine ungewöhnlichen Neigungen ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1