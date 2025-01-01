Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Doktorspiele

SAT.1Staffel 10Folge 32
Doktorspiele

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 32: Doktorspiele

22 Min.Ab 12

Spanner-Alarm beim Arzt. Im Internet werden intime Videoclips von Patientinnen veröffentlicht. Die Filmchen wurden heimlich aufgezeichnet und in ein und derselben Praxis gemacht. Als die Kommissare vom K11 dort alles durchsuchen, sind sämtliche Beweise verschwunden. Steckt der smarte Arzt selbst dahinter?

