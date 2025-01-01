K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 32: Doktorspiele
22 Min.Ab 12
Spanner-Alarm beim Arzt. Im Internet werden intime Videoclips von Patientinnen veröffentlicht. Die Filmchen wurden heimlich aufgezeichnet und in ein und derselben Praxis gemacht. Als die Kommissare vom K11 dort alles durchsuchen, sind sämtliche Beweise verschwunden. Steckt der smarte Arzt selbst dahinter?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
