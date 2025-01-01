Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Die Leiche im Kofferraum

SAT.1Staffel 10Folge 35
Folge 35: Die Leiche im Kofferraum

23 Min.Ab 12

Bei einer Ringfahndung nach einem Bankräuber rast ein Unbekannter durch die Polizeikontrolle. Die Kommissare Naseband und Grass nehmen sofort die Verfolgung des vermeintlichen Räubers auf, verlieren den Flüchtigen aber im dichten Stadtverkehr. Eine Großfahndung bringt schließlich Erfolg: Der Wagen wird aufgefunden - mit einer Leiche im Kofferraum ...

