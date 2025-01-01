K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 35: Die Leiche im Kofferraum
23 Min.Ab 12
Bei einer Ringfahndung nach einem Bankräuber rast ein Unbekannter durch die Polizeikontrolle. Die Kommissare Naseband und Grass nehmen sofort die Verfolgung des vermeintlichen Räubers auf, verlieren den Flüchtigen aber im dichten Stadtverkehr. Eine Großfahndung bringt schließlich Erfolg: Der Wagen wird aufgefunden - mit einer Leiche im Kofferraum ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
