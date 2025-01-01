K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 39: König des Blocks
22 Min.Ab 12
Drei junge Frauen werden vergewaltigt. Eines der Opfer begeht daraufhin Selbstmord. Die Suche nach dem Vergewaltiger gestaltet sich schwierig. Keiner aus dem zwielichtigen Viertel will mit der Polizei zusammenarbeiten. Können die Kommissare den Täter stoppen, bevor er wieder zuschlägt?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
