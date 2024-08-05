Kims kleines GeheimnisJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 42: Kims kleines Geheimnis
23 Min.Folge vom 05.08.2024Ab 12
Die 19-jährige Kim hat ihre Eltern nie kennengelernt. Sie hat Schwierigkeiten, anderen Menschen zu vertrauen - egal ob es Freunde, Kollegen oder ihre Adoptiveltern sind. Als die Außenseiterin nachts auf dem Heimweg angegriffen und erwürgt wird, kann niemand bei den Ermittlungen helfen. Keiner weiß, wie Kim gelebt hat, keiner weiß, wie sie gestorben ist ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1