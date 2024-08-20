K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 47: Süßes Gift
23 Min.Folge vom 20.08.2024Ab 12
Der 35-jährige Erik bricht auf offener Straße zusammen und kommt nur kapp mit dem Leben davon. Diagnose: Arsen-Vergiftung! Die Spurensicherung kann den Vergiftungsherd schnell feststellen: In jeder einzelnen Praline im Haus des Opfers wird das Gift nachgewiesen. Doch wer hat es auf den smarten Architekten abgesehen? Die Kommissare ermitteln und entdecken ein dunkles Familiengeheimnis.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1