K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 51: Bei Einbruch Mord
23 Min.Folge vom 07.03.2024Ab 12
Die Bewohner einer Villengegend sind nicht mehr sicher. In den letzten Monaten wurde mehrfach eingebrochen; für die Kommissare vom K11 ein Dauereinsatz. Als der Täter endlich eine Spur hinterlässt, ist es zu spät: Jemand ist den Kommissaren zuvorgekommen ...
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
