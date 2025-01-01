Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tod eines Schnüfflers

SAT.1Staffel 10Folge 53
Tod eines Schnüfflers

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 53: Tod eines Schnüfflers

23 Min.Ab 12

Vor Jahren hat der Kripobeamte Christoph G. Geld entwendet. Die Tat konnte man ihm nie nachweisen. Als sein Geschäftspartner ermordet wird, fällt der Verdacht erneut auf ihn. Können die Kommissare ihren ehemaligen Kollegen überführen?

