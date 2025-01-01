K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 53: Tod eines Schnüfflers
23 Min.Ab 12
Vor Jahren hat der Kripobeamte Christoph G. Geld entwendet. Die Tat konnte man ihm nie nachweisen. Als sein Geschäftspartner ermordet wird, fällt der Verdacht erneut auf ihn. Können die Kommissare ihren ehemaligen Kollegen überführen?
