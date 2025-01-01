Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Die Prophezeiung

SAT.1Staffel 10Folge 63
Die Prophezeiung

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 63: Die Prophezeiung

22 Min.Ab 12

Die Leiche von Jana W. wird an einem Flussufer gefunden. Am Abend zuvor besuchte die 27-Jährige eine Wahrsagerin. "Madame Troussier" hat nicht nur den Tod der jungen Frau vorausgesagt, sondern sie auch vor ihren wechselnden Sex-Affären gewarnt. Was ist wirklich dran an der Aussage der Hellseherin?

