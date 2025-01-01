K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 66: Blutige Hochzeit
23 Min.Ab 12
Tragödie am Hochzeitstag: Der Bräutigam wird am Morgen seiner Trauung erstochen aufgefunden. Die Kommissare vom K11 haben eine ganze Hochzeitsgesellschaft als mögliche Täter vor sich. Jeder Gast hatte die Gelegenheit, nachts ins Zimmer des unbeliebten Bräutigams zu schleichen, doch wer von ihnen ist einen Schritt weiter gegangen?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1