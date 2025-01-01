K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 67: Schönheitskönigin gesucht
22 Min.Ab 12
Die 21-jährige Nora kehrt von einem Fotoshooting nicht zurück. Einziger Anhaltspunkt für die Kommissare Rietz und Grass ist ein hartnäckiger Verehrer des jungen Models. Sie hat ihn stets abblitzen lassen - zuletzt kurz vor ihrem Shooting. Hat er die Abweisungen nicht mehr ertragen?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12DESORIENTIERUNG
