K 11 - Kommissare im Einsatz

Tod im Autokino

SAT.1Staffel 10Folge 78vom 13.08.2024
Folge 78: Tod im Autokino

24 Min.Folge vom 13.08.2024Ab 12

Blutbad im Autokino - Einer der Besucher wird während der Vorstellung mit einem Schraubenzieher erstochen. Keiner der anderen Gäste hat etwas mitbekommen, der Täter konnte unerkannt fliehen. Die Kommissare befürchten, sie haben es mit einem kranken Filmfreak zu tun, der Horrorfilme grausame Wirklichkeit werden lässt. Endet die nächste Kinovorführung in einem Massaker?

