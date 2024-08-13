K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 78: Tod im Autokino
24 Min.Folge vom 13.08.2024Ab 12
Blutbad im Autokino - Einer der Besucher wird während der Vorstellung mit einem Schraubenzieher erstochen. Keiner der anderen Gäste hat etwas mitbekommen, der Täter konnte unerkannt fliehen. Die Kommissare befürchten, sie haben es mit einem kranken Filmfreak zu tun, der Horrorfilme grausame Wirklichkeit werden lässt. Endet die nächste Kinovorführung in einem Massaker?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1