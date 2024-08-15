Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mama schläft

SAT.1Staffel 10Folge 79vom 15.08.2024
Mama schläft

Mama schläftJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 79: Mama schläft

24 Min.Folge vom 15.08.2024Ab 12

Eine alleinerziehende Mutter wird mit einer Überdosis Tabletten bewusstlos aufgefunden. Der vermeintliche Selbstmordversuch entpuppt sich als eiskalter Mordanschlag: Die Mutter hat Beziehungen zum Drogenmilieu und Kokain in großen Mengen in ihrer Wohnung versteckt. Die einzigen Zeugen sind ihre beiden kleinen Kinder. Schon bald geraten sie ins Visier des Mörders.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen