K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 91: Späte Hilfe
23 Min.Ab 12
Die 31-jährige Juliane M. wird seit Jahren misshandelt und vergewaltigt. Durch Zufall stößt Kommissarin Alexandra Rietz auf das Opfer. Als sich die junge Frau endlich zu einer Aussage durchringen kann, wird sie erneut überfallen. Kommissarin Rietz will den Täter endlich hinter Gitter bringen, wenn es sein muss, auch auf eigene Faust.
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12Gewalt
