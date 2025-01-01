K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 97: Der King ist tot
33 Min.Ab 12
Serienkiller macht Jagd auf Elvis-Imitatoren: Sänger Hans-Peter W. bricht tot auf der Bühne zusammen. Kurz darauf verschwindet Star-Imitator Phil D. spurlos. Erst sieht alles nach einem makabren Konkurrenzkampf aus. Doch der Fall wird immer skurriler. Die Kommissare vom K11 finden am Tatort lange Haare einer schwarzen Damen-Perücke. Verkleidet sich der fanatische Täter etwa als Priscilla Presley? Die Suche nach einem Phantom beginnt ...
