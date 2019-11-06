K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 26: Der impotente Killer
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eine Prostituierte liegt mit tödlichen Kopfverletzungen in ihrem Hausflur - eine Spur führt zu einem Pfarrer, der bei der Toten angeblich Sexprobleme in seiner Ehe lösen wollte. Aber er wurde beim Sex mit der Hure gefilmt und wird nun erpresst, sollte seine Gemeinde davon erfahren, wäre er am Ende. Ein weiteres Sexvideo bringt einen neuen Verdacht: Auch ein polizeibekannter Randalierer wurde beim Sex gefilmt. Hat einer der beiden Männer die Prostituierte auf dem Gewissen? Rechte: Sat.1
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1