Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der impotente Killer

SAT.1Staffel 2Folge 26vom 06.11.2019
Der impotente Killer

Der impotente KillerJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 26: Der impotente Killer

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Eine Prostituierte liegt mit tödlichen Kopfverletzungen in ihrem Hausflur - eine Spur führt zu einem Pfarrer, der bei der Toten angeblich Sexprobleme in seiner Ehe lösen wollte. Aber er wurde beim Sex mit der Hure gefilmt und wird nun erpresst, sollte seine Gemeinde davon erfahren, wäre er am Ende. Ein weiteres Sexvideo bringt einen neuen Verdacht: Auch ein polizeibekannter Randalierer wurde beim Sex gefilmt. Hat einer der beiden Männer die Prostituierte auf dem Gewissen? Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen