Sexsünden einer Schülerin

SAT.1Staffel 2Folge 16vom 06.11.2019
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein junges Mädchen wird in ihrem Fitnesscenter brutal vergewaltig. Erst als ihre Mutter merkt, dass ihre Tochter schwanger ist, erzählt das junge Mädchen von der Vergewaltigung. Kommissar Naseband ermittelt, dass ein bekannter Vergewaltiger im Fitnessstudio trainiert. Die Kommissare Alexandra Rietz und Branco Vukovic halten den Fitnesstrainer für den Schuldigen. Können sie den wahren Triebtäter ermitteln, bevor dieser sich erneut an einer Frau vergeht?

