K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 11: Das blinde Sexopfer
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
An einer Blindenschule trifft der Pfeil aus einer Armbrust einen Erzieher direkt ins Auge. Die einzige Zeugin ist eine blinde Schülerin. Der Ermordete hatte kurz vor seinem Tod Sex. Die Kommissare finden heraus, dass es sich bei dem unscheinbaren Erzieher um ein Sexmonster handelte! Er hatte schon früher blinde Schülerinnen missbraucht und er war im Rotlichtmilieu bestens bekannt. Hat sich eines seiner Opfer grausam gerächt? Rechte: Sat.1
