Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Das blinde Sexopfer

SAT.1Staffel 2Folge 11vom 06.11.2019
Das blinde Sexopfer

Das blinde SexopferJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 11: Das blinde Sexopfer

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

An einer Blindenschule trifft der Pfeil aus einer Armbrust einen Erzieher direkt ins Auge. Die einzige Zeugin ist eine blinde Schülerin. Der Ermordete hatte kurz vor seinem Tod Sex. Die Kommissare finden heraus, dass es sich bei dem unscheinbaren Erzieher um ein Sexmonster handelte! Er hatte schon früher blinde Schülerinnen missbraucht und er war im Rotlichtmilieu bestens bekannt. Hat sich eines seiner Opfer grausam gerächt? Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen