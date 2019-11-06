K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 17: Der sexgierige Ehemann
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Der Ehemann einer bekannten Modedesignerin wird an seinem Geburtstag in seiner Villa erschlagen. Unter Verdacht gerät ein Callgirl, mit dem der Mann kurz vor seinem Tod Sex hatte. Die Kommissare finden heraus, dass der Stiefsohn des Opfers die Prostituierte engagiert und den Seitensprung auf Video aufgezeichnet hat. Er wollte seiner Mutter die Untreue seines Stiefvaters vor Augen führen. Musste der Mann sterben, weil er seine Frau betrogen hat? Rechte: Sat.1
