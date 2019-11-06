K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 1: Sexfalle Campingplatz
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Sexskandal am Campingplatz: Zwei Mädchen werden in der Dusche brutal vergewaltigt. Die Opfer verdächtigen den Campingplatzbesitzer - der wird kurze Zeit später ermordet. Die Kommissare vermuten, dass zwei Freunde der Vergewaltigungsopfer hinter dem Mord stecken, schließlich wurden sie mit Messern bewaffnet in der Tatnacht gesehen. Alles deutet auf einen Racheakt, aber Branco Vukovic ermittelt, dass die Verdächtigen ein Alibi für die Tatzeit haben ... Rechte: Sat.1
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1