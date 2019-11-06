Blutgeld einer SchülerinJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 7: Blutgeld einer Schülerin
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die Kommissare werden zu einer Schlägerei auf einem Schulhof gerufen. Ein junges türkisches Mädchen wurde sexuell belästigt, ihr Bruder hat den Täter zur Rechenschaft gezogen und zusammengeschlagen. Fünf Tage später verschwindet die junge Frau und wird wenig später tot aufgefunden. Hat sich der verprügelte Schüler an der Türkin gerächt? Rechte: Sat.1
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1