K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 20: Mord im Friseursalon
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die Inhaberin eines Friseursalons wird brutal ermordet. Unter Verdacht gerät ihr Verlobter, weil er sie permanent mit ihren Angestellten betrog. Eine seiner Sexgespielinnen gibt ihm aber für die Tatzeit ein Alibi. Dann finden die Kommissare heraus, dass der Mörder ein Auftragskiller ist. Sie vermuten, dass der Killer von dem Verlobten des Opfers beauftragt wurde... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1