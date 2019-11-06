Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Todesengel in Weiß

SAT.1Staffel 2Folge 2vom 06.11.2019
Todesengel in Weiß

Todesengel in WeißJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 2: Todesengel in Weiß

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein Mädchen stirbt nach einer harmlosen Blinddarmoperation auf mysteriöse Weise - die Obduktion ergibt, dass eine Überdosis Schmerzmittel die Todesursache war. Der Verdacht fällt auf den behandelnden Arzt: Die Kommissare decken auf, dass zwei weitere Patienten des Arztes an einer Überdosis des Schmerzmittels gestorben sind... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen