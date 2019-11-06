Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 8vom 06.11.2019
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Eine junge Frau verschwindet kurz vor ihren zweiten Flitterwochen spurlos. Am gleichen Tag erhält der verzweifelte Ehemann ein Erpresserschreiben eines skrupellosen Entführers. Auf der Suche nach dem Geiselnehmer finden die Kommissare heraus, dass die Verschwundene eine heiße Sexaffäre mit ihrem Nachbarn hat. Alles deutet darauf hin, dass der Ehemann von der Affäre wusste. Hat er die Entführung nur vorgetäuscht und seine Frau selbst aus dem Weg geräumt? Rechte: Sat.1

