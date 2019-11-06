K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 8: Tödliche Nachbarn
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eine junge Frau verschwindet kurz vor ihren zweiten Flitterwochen spurlos. Am gleichen Tag erhält der verzweifelte Ehemann ein Erpresserschreiben eines skrupellosen Entführers. Auf der Suche nach dem Geiselnehmer finden die Kommissare heraus, dass die Verschwundene eine heiße Sexaffäre mit ihrem Nachbarn hat. Alles deutet darauf hin, dass der Ehemann von der Affäre wusste. Hat er die Entführung nur vorgetäuscht und seine Frau selbst aus dem Weg geräumt? Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1