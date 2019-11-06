Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Peepshow im Solarium

SAT.1Staffel 2Folge 13vom 06.11.2019
Peepshow im Solarium

Peepshow im SolariumJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 13: Peepshow im Solarium

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Eine junge Frau wird als vermisst gemeldet. Vor ihrem Verschwinden hatte sie einen heftigen Streit mit dem Besitzer eines Sonnenstudios. Der Mann hatte versteckte Kameras in den Kabinen installiert und stellt die Nacktaufnahmen ins Internet. Dann wird die Vermisste tot aufgefunden - vergewaltigt und niedergeschlagen. Hat der Sonnenstudiobesitzer die junge Frau umgebracht, damit er nicht der illegalen Spannerei überführt wird? Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen