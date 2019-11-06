K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 13: Peepshow im Solarium
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eine junge Frau wird als vermisst gemeldet. Vor ihrem Verschwinden hatte sie einen heftigen Streit mit dem Besitzer eines Sonnenstudios. Der Mann hatte versteckte Kameras in den Kabinen installiert und stellt die Nacktaufnahmen ins Internet. Dann wird die Vermisste tot aufgefunden - vergewaltigt und niedergeschlagen. Hat der Sonnenstudiobesitzer die junge Frau umgebracht, damit er nicht der illegalen Spannerei überführt wird? Rechte: Sat.1
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1