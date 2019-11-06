Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 15vom 06.11.2019
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die Tochter eines Predigers wird bis zur Bewusstlosigkeit mit einem Gürtel stranguliert. Der Verdacht fällt zunächst auf den Ehemann des Opfers. Er wollte sich von seiner Frau scheiden lassen, aber sie verweigerte angeblich aus religiösen Gründen die Trennung. Doch dann finden die Kommissare heraus, dass die Predigertochter ein Doppelleben führt: Jede Nacht verwandelt sie sich in einen Sexvamp. Steckt hier das Motiv für den heimtückischen Anschlag? Rechte: Sat.1

