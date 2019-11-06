Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Die verhasste Braut

SAT.1Staffel 2Folge 6vom 06.11.2019
Die verhasste Braut

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 6: Die verhasste Braut

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein junger Mann liegt tot vor einem Café. Er war vollgepumpt mit Drogen, starb aber an einem Genickbruch. Zwei Tage später stirbt eine junge Frau qualvoll am Tag ihrer eigenen Hochzeit. In ihrem Blut konnte man die gleichen Drogen nachweisen. Einzige Verbindung zwischen den beiden Fällen ist ein junger Afrikaner: Er kannte den Toten vom Café und er war der beste Freund der Braut. Ist er auch ein Doppelmörder? Rechte: Sat.1

