SAT.1Staffel 2Folge 18vom 06.11.2019
Folge 18: Die sündige Braut

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Eine junge Frau wird erwürgt in ihrer Wohnung aufgefunden, neben ihr liegt ein zerrissenes Brautkleid. Sie stand kurz vor der Hochzeit mit einem reichen Speditionsinhaber - gegen den Willen ihrer zukünftigen Schwiegermutter. Plötzlich tauchen Fotos vom Opfer auf, die sie als Prostituierte in einem Bordell mit einem Freier zeigen. Die Kommissare ermitteln im Rotlichtmilieu, denn der Bordellbesitzer hatte noch eine Rechnung mit dem Mädchen offen. Rechte: Sat.1

