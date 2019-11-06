K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 10: Blutiges Lösegeld
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eine Tochter aus gutem Hause wird gekidnappt, der Entführer fordert erst 1,5 Millionen Euro, lässt dann jedoch die Geldübergabe platzen. Kurz darauf wird die Entführte in einem Waldstück ermordet aufgefunden. Die Spur führt die Kommissare ins familiäre Umfeld der Ermordeten. Sie entdecken mysteriöse Verbindungen zwischen der Entführung und dem Ehemann der Toten... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1