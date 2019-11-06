Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Blutiges Lösegeld

SAT.1Staffel 2Folge 10vom 06.11.2019
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Eine Tochter aus gutem Hause wird gekidnappt, der Entführer fordert erst 1,5 Millionen Euro, lässt dann jedoch die Geldübergabe platzen. Kurz darauf wird die Entführte in einem Waldstück ermordet aufgefunden. Die Spur führt die Kommissare ins familiäre Umfeld der Ermordeten. Sie entdecken mysteriöse Verbindungen zwischen der Entführung und dem Ehemann der Toten... Rechte: Sat.1

