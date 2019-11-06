K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 4: Der Spanner im Freibad
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
In der Presse kursieren heimlich gemachte Sexfotos, die in einem Freibad geschossen wurden. Bevor die Kommissare den Spannerfall aufklären können, geschieht ein Mord im Freibad: Die Sexgespielin des Bademeisters wird tot im Becken gefunden. Der Bademeister gerät unter Verdacht, doch seine gehörnte Freundin gibt ihm ein Alibi. Die Kommissare finden allerdings heraus, dass beide lügen. Wurde das junge Mädchen Opfer eines grausamen Eifersuchtsdramas? Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
