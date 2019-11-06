Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der Spanner im Freibad

SAT.1Staffel 2Folge 4vom 06.11.2019
Der Spanner im Freibad

Der Spanner im FreibadJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 4: Der Spanner im Freibad

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

In der Presse kursieren heimlich gemachte Sexfotos, die in einem Freibad geschossen wurden. Bevor die Kommissare den Spannerfall aufklären können, geschieht ein Mord im Freibad: Die Sexgespielin des Bademeisters wird tot im Becken gefunden. Der Bademeister gerät unter Verdacht, doch seine gehörnte Freundin gibt ihm ein Alibi. Die Kommissare finden allerdings heraus, dass beide lügen. Wurde das junge Mädchen Opfer eines grausamen Eifersuchtsdramas? Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen