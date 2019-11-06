Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mörderische Spritztour

Staffel 2Folge 21vom 06.11.2019
Mörderische Spritztour

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 21: Mörderische Spritztour

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

In einer Werkstatt werden geklaute Autos für den Weiterverkauf nach Osteuropa frisiert, als plötzlich einer der Angestellten tot aufgefunden wird. Der Verdacht fällt auf den Besitzer der Werkstatt. Wollte er den Monteur mundtot machen? Es gibt offenbar Zeugen für den Mord: Die kleinen Stiefsöhne des Werkstattbesitzers waren zur fraglichen Zeit am Tatort - jetzt sind sie verschwunden... Rechte: Sat.1

