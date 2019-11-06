K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 12: Tod aus der Glaskugel
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die geheimnisvolle Handleserin Xenia sagt einer Filmstudentin den Tod voraus. Kurz darauf tritt die düstere Vorhersage tatsächlich ein: Die junge Frau liegt ermordet im Schnittraum ihrer Filmhochschule. Am Tatort finden die Kommissare brisantes Video-Material. Auf dem Film streitet sich das Opfer heftig mit der Wahrsagerin. Auf der Suche nach dem Mörder stoßen die Kommissare auf eine mysteriöse Welt der schwarzen Magie... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1