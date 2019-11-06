K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 19: Tödliche Intrige
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Abtreibungsgegner überfallen eine Frauenärztin und brandmarken sie mit dem Schriftzug "Mörderin". Sie sind überzeugt, dass die Ärztin in ihrer Praxis illegale Abtreibungen vornimmt, obwohl sie dies vehement bestreitet. Die Kommissare finden heraus, dass es sich bei den Abtreibungsvorwürfen um eine bösartige Hetzkampagne handelt. Sie stehen kurz vor der Klärung des Falls, als der Ehemann der Gynäkologin tot aufgefunden wird... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1