Geheimbund des Todes

SAT.1Staffel 2Folge 94vom 06.11.2019
Folge 94: Geheimbund des Todes

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Eine Journalistin schickt Kommissarin Rietz ein Video - die Ermittler werden Zeugen eines grausamen Ritualmordes. Als sie die Frau befragen wollen, ist sie verschwunden. Die Mitbewohnerin verdächtigt den Bruder der Journalistin, einem Geheimbund anzugehören. Die Spur führt an eine Elite-Uni: Dort entdecken die Kommissare Hinweise auf diesen Geheimbund und stoßen auf eine Mauer des Schweigens. Ein geheimes Zeichen enttarnt die Mitglieder des Ordens jedoch... Rechte: Sat.1

