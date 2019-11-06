K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 94: Geheimbund des Todes
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eine Journalistin schickt Kommissarin Rietz ein Video - die Ermittler werden Zeugen eines grausamen Ritualmordes. Als sie die Frau befragen wollen, ist sie verschwunden. Die Mitbewohnerin verdächtigt den Bruder der Journalistin, einem Geheimbund anzugehören. Die Spur führt an eine Elite-Uni: Dort entdecken die Kommissare Hinweise auf diesen Geheimbund und stoßen auf eine Mauer des Schweigens. Ein geheimes Zeichen enttarnt die Mitglieder des Ordens jedoch... Rechte: Sat.1
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1