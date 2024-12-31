Das verschwundene WaisenkindJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 108: Das verschwundene Waisenkind
23 Min.Folge vom 31.12.2024Ab 12
Ein Mann stirbt in seinem Auto an einer Kohlenmonoxidvergiftung. Alles deutet auf Selbstmord hin - der Tote litt an Depressionen und nahm seit Jahren Antidepressiva. Doch dann stellt sich heraus: Jemand hat die Medikamente gegen Placebos vertauscht, es war Mord! Die Kommissare finden heraus, dass die Ehefrau einen Liebhaber hat, die beiden verstricken sich in Falschaussagen.
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1