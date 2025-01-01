Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödliche Freiheit

SAT.1Staffel 6Folge 114
Tödliche Freiheit

Tödliche FreiheitJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 114: Tödliche Freiheit

22 Min.Ab 12

Ein Juwelendieb wird kurz nach seiner Haftentlassung ermordet. Die Kommissare verdächtigen seinen damaligen Komplizen. Von ihm und der Beute fehlt seit dem Überfall jede Spur. Mithilfe von Spürhunden nehmen die Kommissare die Fährte des Flüchtigen auf und entdecken nur noch seine stark verweste Leiche. Wer steckt hinter den Morden an den Juwelendieben?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen