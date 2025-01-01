K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 117: Ein wahrer Albtraum
22 Min.Ab 12
Eine nackte Frau liegt erstochen in ihrem Badezimmer. Als Kommissarin Rietz zum Tatort kommt, traut sie ihren Augen nicht: Von exakt diesem Mord hat sie in der Nacht zuvor geträumt! Unter Verdacht gerät der Ex-Mann der Toten, mit dem sie einen erbitterten Sorgerechtsstreit geführt hat - doch er hat ein wasserdichtes Alibi ...
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1