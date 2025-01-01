Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 117
22 Min.Ab 12

Eine nackte Frau liegt erstochen in ihrem Badezimmer. Als Kommissarin Rietz zum Tatort kommt, traut sie ihren Augen nicht: Von exakt diesem Mord hat sie in der Nacht zuvor geträumt! Unter Verdacht gerät der Ex-Mann der Toten, mit dem sie einen erbitterten Sorgerechtsstreit geführt hat - doch er hat ein wasserdichtes Alibi ...

SAT.1
