Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Ein intimes Geheimnis

SAT.1Staffel 6Folge 121
Ein intimes Geheimnis

Ein intimes GeheimnisJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 121: Ein intimes Geheimnis

22 Min.Ab 12

Ein Mann versucht, auf einer Party eine Frau zu vergewaltigen - es gelingt ihr ihn niederzuschlagen. Der Mann stirbt kurz darauf im Krankenhaus. Eigentlich deutet alles auf Notwehr hin, aber durch die Spurenlage am Tatort gerät der Freund der Frau unter Verdacht. Hat er die versuchte Vergewaltigung bemerkt und den Angreifer erschlagen?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen