K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 124: Zerbrochenes Familienglück
22 Min.Ab 12
Zwei Brüder finden in einem Wald ein Waffenversteck - die beiden Jugendlichen kommen durch die Explosion einer Handgranate ums Leben. Wer hat das Waffenversteck angelegt? Der Verdacht fällt auf einen Mann, der wegen illegalen Waffenbesitzes vorbestraft ist. Der Vater der toten Jungen folgt dem Verdächtigen und rastet völlig aus ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1