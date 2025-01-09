Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Ruf der Vergangenheit

SAT.1Staffel 6Folge 136vom 09.01.2025
Ruf der Vergangenheit

Folge 136: Ruf der Vergangenheit

23 Min.Folge vom 09.01.2025Ab 12

Ein Ex-Sträfling wird erdrosselt - er saß in Haft, weil er vor Jahren ein junges Paar überfallen und die schwangere Frau getötet hatte. Der Witwer überlebte den Angriff. Hat er an dem Mörder seiner Frau Rache genommen? Doch auch der damalige Polizeibeamte hat ein Motiv: Er hat bei den Ermittlungen schwere Fehler gemacht und verdankt dem Toten seine Suspendierung.

