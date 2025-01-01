Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle hassen Kalle

SAT.1Staffel 6Folge 137
Alle hassen Kalle

Alle hassen KalleJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 137: Alle hassen Kalle

23 Min.Ab 12

Mord im Rotlichtmilieu: Ein Zuhälter liegt tot in seinem Bordell, offensichtlich wurde er erschlagen. Die Leichenschau ergibt jedoch, dass die Kopfverletzung nicht zwangsläufig todesursächlich war. Das Opfer erlitt kurz vor seinem Tod einen allergischen Schock, der allem Anschein nach vorsätzlich herbeigeführt wurde. Bei der weiteren Obduktion findet Gerichtsmediziner Alsleben noch eine dritte Verletzung, die zum Tod geführt haben könnte ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen