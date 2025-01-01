Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 6Folge 138
Folge 138: Polizistenmord im Milieu

23 Min.Ab 12

Ein Polizist wird während eines Undercovereinsatzes erschossen. Unter Verdacht gerät ein polizeibekannter Menschenhändler, das Projektil aus der Schusswunde soll ihn überführen. Doch bevor es gesichert werden kann, wird die Leiche aus der Pathologie gestohlen. Auch vom Gerichtsmediziner fehlt jede Spur ...

SAT.1
