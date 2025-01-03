Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 156vom 03.01.2025
22 Min.Folge vom 03.01.2025Ab 12

Tödliches Ende einer Verkehrskontrolle: Die Insassen des angehaltenen Wagens schießen auf die Polizisten und flüchten. Ein Beamter stirbt noch am Tatort, der andere überlebt schwerverletzt. Mit Hilfe der im Streifenwagen angebrachten Kamera kann der Halter des Täterfahrzeugs ermittelt werden: Es handelt sich um einen zwielichtigen Kneipenbesitzer. Er behauptet, dass ihm der Wagen gestohlen worden sei.

